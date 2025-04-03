В окупованому Приморську вулицю назвали на честь злочинця

У захопленому російськими військами Приморську Запорізької області окупанти перейменували одну з вулиць на честь Владлена Татарського — колишнього злочинця з Макіївки, який був засуджений за розбій. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський у своєму телеграм-каналі.



«У 2014 році бойовики "ДНР" захопили колонію, де Татарський відбував термін за збройне пограбування банку, після чого завербували його в "ополчення"», - зазначив журналіст.



Нагадаємо, 2 квітня 2023 року у Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, де Татарський проводив «творчий вечір».