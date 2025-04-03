На окупованій Донеччині встановлюватимуть базові станції на дахах багатоповерхівок для покращення мобільного зв'язку

У керівництві угруповання «ДНР» вважають, що встановлення базових станцій на дахах висотних будинків прискорить покращення мобільного зв'язку у містах окупованої частини Донецької області.

Про це Донецькому агентству новин (ДАН) повідомив «міністр» цифрового розвитку держуправління, інформаційних технологій та зв'язку угруповання «ДНР» Денис Курашов.

«Щодо базових станцій, нам потрібне активне сприяння по можливості їх розміщення на багатоквартирних будинках. На висотному будинку поставити базову станцію набагато швидше та простіше, ніж побудувати опору, отримати дозвіл на земельну ділянку, підвести електрику. По всій країні вже давно базові станції ставлять на дахах, щоб забезпечити більш щільне покриття», — сказав Курашов.

Він додав, що для встановлення станції необхідне позитивне рішення керуючої компанії чи зборів мешканців.

«Якщо рішення підтримали, то компанія встановлює базову станцію, а потім платить мешканцям чи керуючій компанії за спожиту електроенергію та за розміщення. У компанії, що управляє, з'являються невеликі, але необхідні кошти, які можуть направити на утримання або ремонти будинку. Зручно? Безумовно», — сказав «міністр».

Довідка: Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не надає даних про негативний вплив та небезпеку перебування поблизу станцій мобільного зв'язку. Однак немає і переконливих доказів того, що таке випромінювання є безпечним для здоров'я людини. Дослідники не відкидають потенційних ризиків, які можуть нести станції стільникового зв'язку в майбутньому. Для мінімізації ризиків поблизу джерел електромагнітного випромінювання є обов'язковим влаштування санітарно-захисних зон та ділянок обмеження забудови.