Пошкоджено будинки та адмінбудівлі: наслідки російських ударів по Донеччині за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська минулої доби, 2 квітня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони регіону:





Покровський район. У Добропіллі поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю і нежитлове приміщення. У Покровську 1 людина загинула і 6 поранено, пошкоджено 5 будинків; у Родинському пошкоджено будинок.





Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 6 будинків і адмінбудівлю.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



Раніше ми писали, що окупанти минулої доби, 2 квітня, кілька разів обстріляли прифронтову Покровськ Донецької області. Внаслідок ударів є жертва та постраждалі.