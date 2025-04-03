Зброя та мільйони гривень у банках та готівці. Що декларує родина мера Бахмута Олексія Реви

Мер Бахмута Олексій Рева. Фото: Бахмутська міськрада

Мер Бахмута Олексій Рева подав декларацію за 2024 рік. Про це стало відомо із даних Єдиного державного реєстру декларацій.



«Новини Донбасу» розповідають, що родина бахмутського міського голови задекларувала за минулий рік.



Нерухомість



У Бахмуті Олексій Рева має право безоплатного користування приватним будинком з господарськими будівлями загальною площею 353,3 квадратних метра та гаражем загальною площею 52,9 квадратних метра. Нерухомістю володіє дружина мера.



У Бахмуті Рева також має право безоплатного користування трьома земельними ділянками загальною площею 52, 1000 та 1000 квадратних метрів відповідно. Землею володіє дружина міського голови.



Слід зазначити, що, ймовірно, вся задекларована у Бахмуті нерухомість зруйнована, як і все місто. Так, в інтерв'ю агентству «Укрінформ» сам Рева заявив, що у Бахмуті повністю знищена вся інфраструктура і не залишилося жодної вцілілої будівлі. Своєю чергою заступник мера Олександр Марченко в інтерв'ю «Суспільному» розповів, що з 614 багатоповерхівок у місті не залишилося жодної вцілілої, а 12 000 приватних будинків зруйновані майже всі.



У селищі Обухівка Дніпропетровської області бахмутський міський голова має право користування приватним будинком загальною площею 49,6 квадратних метра та земельною ділянкою загальною площею 1200 квадратних метрів. Цю нерухомість орендує дружина Реви.



Цінності



Олексій Рева декларує гладкоствольну рушницю Mossberg Maverick 88 та карабін Remington.



Автомобілі



Рева має право безоплатного користування легковим автомобілем Mercedes-Benz S500 2010 року випуску. Машиною володіє дружина мера.



Доходи



Олексій Рева за 2024 рік на посаді начальника Бахмутської міської військової адміністрації заробив 1 454 615 гривень.



Рева також отримав пенсію у розмірі 204 253 гривні.



Банківські рахунки



Мер Бахмут на рахунках у двох українських банках зберігає 1 071 161 гривню.



Дружина Олексія Реви на рахунках у двох українських банках зберігає 7 952 769 гривень.



Готівка



Дружина бахмутського міського голови у готівковому вигляді зберігає 680 000 гривень, 15 000 доларів та 5000 євро.

Нагадаємо, що «Новини Донбасу» розповідали, що задекларував за 2024 рік мер Краматорська Олександр Гончаренко.