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Армія РФ шість разів атакувала Покровськ за добу: пошкоджено будинки

03 квітня 2025, 10:14

Армія РФ шість разів атакувала Покровськ за добу: пошкоджено будинки

Російські окупанти минулої доби, 2 квітня, кілька разів обстріляли прифронтовий Покровськ Донецької області. Внаслідок ударів є жертва та постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Як зазначається, один мешканець загинув, ще шість — отримали поранення.

Близько 10:30 внаслідок ворожого обстрілу західної частини міста пошкоджено житловий будинок, поранення отримали троє місцевих жителів. 

Орієнтовно о 12:00 під ударом була центральна частина Покровська. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок.

Близько 14:00 відбувся обстріл приватного сектору західної частини міста, загинув чоловік 1971 року народження. Пошкоджено житловий будинок.

Приблизно о 14:05 під обстріл потрапила східна частина Покровська. Внаслідок удару в житловому будинку виникла пожежа. Сили та засоби ДСНС не залучалися через складову безпеки. Інформація про постраждалих не надходила.

Близько 18:00 стався обстріл приватного сектору центральної частини міста, внаслідок чого осколкове поранення голови отримав місцевий житель 1976 року. Чоловіка доставлено до медичного закладу.

Орієнтовно о 18:30 армія РФ завдала удару по західній частині Покровська. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали 2 місцеві жителі, пошкоджено приватне домогосподарство.

Крім того, близько 6:15 з боку російських окупаційних військ було здійснено обстріл міста Родинське, внаслідок якого пошкоджено багатоповерховий будинок.

Раніше ми писали, що за 2 квітня росіяни вбили одного жителя Донецької області — у місті Покровськ.

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