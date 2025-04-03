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Російські війська прорвалися до Розливу та загрожують флангам ЗСУ

03 квітня 2025, 10:09

Російські війська прорвалися до Розливу та загрожують флангам ЗСУ

ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію в районі Розливу. Фото: DeepState ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію в районі Розливу. Фото: DeepState

Російські війська фактично контролюють населений пункт Розлив на Новопавлівському (Курахівському) напрямку, однак їхній прорив до села дестабілізував лінію бойового зіткнення і дозволив їм вийти у фланг і тил українським позиціям. Про це повідомив автор телеграм-каналу «Офіцер+».

На цій ділянці фронту українським силам протистоїть 39-та окрема мотострілецька бригада армії РФ. За даними джерела, російським військам критично важливо втриматися і наростити сили, тоді як Сили оборони України, за словами автора, мають «накопичувати там лише їхні трупи».

«Дехто здивований, що ворог так легко прорвався, але ЛБЗ (лінія бойового зіткнення) давно вже не являє собою суцільний фронт. Ворог використовує чисельну перевагу, обходячи окремі позиції, щоб просунути значні сили в глибину», - наголошується в повідомленні.

Наразі українські війська проводять стабілізаційні дії, щоб запобігти подальшому просуванню противника.

Напрямок ударів ЗС РФ на Новопавлівському (Курахівському) напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі тим часом повідомили, що на Новопавлівському (Курахівському) напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія, Веселе та Бурлацьке.

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