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Безпілотники атакували військовий аеродром у російському Моздоку

09 квітня 2025, 08:48

Безпілотники атакували військовий аеродром у російському Моздоку

Ціллю атаки безпілотників у російському Моздоку був військовий аеродром. Фото: ASTRA Ціллю атаки безпілотників у російському Моздоку був військовий аеродром. Фото: ASTRA

Дрони атакували російський військовий аеродром у Моздоку у Північній Осетії. Про це повідомляє російське видання ASTRA з посиланням на очевидців.

Губернатор Північної Осетії-Аланії Сергій Меняйло оголосив на своєму телеграм-каналі режим безпілотної небезпеки о 04:14, а пізніше заявив, що в Моздоку нібито «збито 15 БПЛА».

Видання геолокувало фото з димом після атаки у Моздоку — кадри зроблено біля будівлі районного палацу культури, за шість кілометрів від авіабази.

Жителі міста повідомляють, що атака була спрямована саме на аеродром. Про наслідки цієї атаки не повідомляється.

Аеродром Моздок раніше було пошкоджено внаслідок атаки у липні 2024 року.

Міноборони РФ сьогодні вранці заявило про масовану атаку дронів у ніч проти 9 квітня. Вказується, що нібито збито 158 БПЛА, у тому числі над територією Північної Осетії-Аланії — 15.

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