Школу у Великій Олександрівці відновлюють після обстрілу РФ

Ремонтні роботи в школі. Фото: кадр із відео

У Великій Олександрівці триває активне відновлення місцевої школи, зруйнованої внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.







На ремонт спрямовано 20 мільйонів гривень із місцевого бюджету. Кошти підуть на встановлення нової системи опалення, заміну електропроводки, відновлення пожежної сигналізації, а також ремонт спортивної зали та пошкоджених кабінетів.



Роботи стартували в січні, і зараз уже монтується система опалення. Паралельно будується укриття, розраховане на 720 осіб. Держава вже виділила на цей проєкт 108 із необхідних 165 мільйонів гривень.



Мета — забезпечити безпечне навчання для більш ніж 600 школярів уже з початку наступного навчального року. Також на базі школи працюють цифрові освітні центри, де близько 430 дітей вивчають цифрову грамотність, робототехніку та програмування.

Нагадаємо, російські окупанти зруйнували першу в Україні та єдину на Херсонщині «зелену школу», яка була створена на базі школи №21 в Антонівці.