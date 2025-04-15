Оператори БпЛА в діловому центрі «Москва-Сіті»

Офіційне кремлівське агентство «РІА Новості» показало, як оператори керують ударними дронами прямо з офісу в діловому центрі «Москва-Сіті».



Сюжет присвячений новій системі управління БпЛА під назвою «Орбіта». За інформацією, один з операторів, перебуваючи в «Москва-Сіті», керував дроном, який завдав удару по Часовому Яру.



Таким чином, російські пропагандисти фактично визнали, що «Москва-Сіті» використовується для ведення бойових дій.

Згідно з міжнародним правом, такі об'єкти можуть вважатися законними військовими цілями. Варто зазначити, що відстань від українського кордону до цього ділового центру становить приблизно 495 км.