Офіційне кремлівське агентство «РІА Новості» показало, як оператори керують ударними дронами прямо з офісу в діловому центрі «Москва-Сіті».
Сюжет присвячений новій системі управління БпЛА під назвою «Орбіта». За інформацією, один з операторів, перебуваючи в «Москва-Сіті», керував дроном, який завдав удару по Часовому Яру.
Таким чином, російські пропагандисти фактично визнали, що «Москва-Сіті» використовується для ведення бойових дій.
Згідно з міжнародним правом, такі об'єкти можуть вважатися законними військовими цілями. Варто зазначити, що відстань від українського кордону до цього ділового центру становить приблизно 495 км.
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