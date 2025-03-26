«Москва не збирається йти на справжній мир»: Зеленський прокоментував нічну масовану атаку РФ

Росіяни атакували Україну в ніч проти 26 березня. Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти минулої ночі запустили по Україні понад 100 дронів. Внаслідок російських ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру. Президент України Володимир Зеленський закликав мир до посилення тиску та санкцій проти РФ. Про це він написав у своєму телеграмі.



«Під російською атакою були Дніпропетровщина, Сумська, Черкаська та інші області. Був масштабний удар дронами по Кривому Рогу — по місцевому підприємству, цивільній інфраструктурі. В Охтирці на Сумщині пошкоджено будинки, магазини, звичайну інфраструктуру. Під обстрілами були громади Донецької, Харківської, Запорізької областей», — написав він.



За словами очільника, потрібні сильні кроки світу та очевидний тиск на Росію, зокрема, більше санкцій від США, щоби російські удари припинилися.



«Завдавати таких масштабних ударів після перемовин щодо припинення вогню – це з усією очевидністю показувати всім у світі, що Москва не збирається йти на справжній мир. Ще з 11 березня є американська пропозиція повної тиші, повного припинення ударів. І буквально щоночі своїми ударами Росія повторює «ні» у відповідь на мирну пропозицію партнерів», — додав президент.



Раніше ми писали, що в ніч на 26 березня Росія атакувала Україну 117 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів з міст Міллерово, Курськ, Приморсько-Охтарськ та мису Чауда в окупованому Криму.