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Обстріл Києва: двоє людей загинуло, шестеро травмовано — КМВА

07 травня 2025, 08:42

Обстріл Києва: двоє людей загинуло, шестеро травмовано — КМВА

Двоє людей загинули, щонайменше шестеро поранені внаслідок обстрілу Києва військами РФ вранці 7 травня. Фото: ДСНС Двоє людей загинули, щонайменше шестеро поранені внаслідок обстрілу Києва військами РФ вранці 7 травня. Фото: ДСНС

Сьогодні Київ зазнав комбінованої російської атаки балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Про це повідомляє міська військова адміністрація (КМВА). 

Зазначається, що наразі відомо про двох загиблих і, як мінімум, шести постраждалих, серед яких четверо дітей.

Рятувальники працювали у кількох районах столиці — Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському.

За повідомленням ДСНС, у Святошинському районі уламки впали на дев'ятиповерхівку. Зайнялися квартири на верхніх поверхах — з 6-го до 9-го. Пожежа була загашена на площі 100 кв. метрів. Врятували п'ятеро людей — одного дорослого та чотирьох дітей. 

Трьох дітей із опіками госпіталізували. Рятувальні роботи тривають.

У Солом'янському районі уламки дрону впали на відкриту територію.

У Дніпровському безпілотник влучив у багатоповерхівку. Частково зруйновано перекриття між 29 та 30 поверхами. Ніхто не постраждав, пожежі не було.

У Шевченківському районі уламки дрону впали на п'ятиповерхову будівлю. Зайнялися квартири на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння виявили тіла двох загиблих. Пожежу ліквідовано.

Рятувальники продовжують усувати наслідки атаки.

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