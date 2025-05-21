У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по військовому заводу в Росії: його атакували 10 безпілотників, виникла пожежа

Наслідки атаки на Болхівський завод напівпровідникових приладів в Орловській області РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 21 травня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів в Орловській області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Це одне з провідних підприємств Росії в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв та компонентів. Основні напрямки діяльності – виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.



Завод постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств військово-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом, зокрема, літаків компанії «Сухий», ракет «Іскандер» та «Кинджал».



Попри те, що завод знаходиться під міжнародними санкціями, щороку він виробляє близько трьох мільйонів приладів, а працює на ньому близько 700 людей.



Підтверджено досягнення району цілі 10 БПЛА. Зафіксована пожежа. Детальна інформація про наслідки ураження об'єкта уточнюється.

Нагадаємо, що вночі 21 травня безпілотники атакували військовий завод в Орловській області РФ.