Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ

Джерело: t.me/atesh_ua

Агент партизанського руху «АТЕШ», який служить у складі російських військ, допоміг вивести з ладу зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» на Херсонському напрямку. Про це повідомили в організації.

За їхніми даними, військовослужбовець із 439-ї гвардійської ракетно-артилерійської бригади під час бойового чергування зафіксував розгортання комплексу, зняв його на відео та передав координати. Інформація була передана Силам оборони України, які завдали удару по позиції та пошкодили станцію радіолокації «Панциря». В результаті система протиповітряної оборони вийшла з ладу на кілька місяців.

В АТЕШ заявили, що до їхньої діяльності приєднується все більше російських військових, які передають цінні відомості. Учасники руху закликають інших солдатів наслідувати цей приклад, зазначаючи, що кожна інформація допомагає наблизити завершення війни.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали удару по ВАТ «Карачівський завод "Електродеталь"» у Брянській області Росії.