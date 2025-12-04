Російські війська просунулися у Вовчанську, під Мирноградом та Лиманом – DeepState

Просування російської армії у Вовчанську. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася у місті Вовчанськ Харківської області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також загарбники просунулися біля селищ Ямпіль та Новоекономічне на Донеччині та села Тихе на Харківщині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українські війська відбили 45 штурмів, зокрема поблизу Новоекономічного, на Слов'янському – 10, у тому числі біля Ямполя, на Південно-Слобожанському – росіяни атакували 17 разів.

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували інформацію Bild про «повне захоплення» Покровська та «закінчення» боїв за місто.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко