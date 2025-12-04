«Примари» ГУР знищили винищувач МіГ-29 окупантів в анексованому Криму

«Привиди» ГУР знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці 4 грудня на території військового аеродрому «Кача» в анексованому Криму вразили російський винищувач МІГ-29. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



Спецоперацію здійснили майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари».



Крім того, цієї ж ночі під удар «Примар» потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.



Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони росіян над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а тепер і винищувальну авіацію ЗС РФ.



Раніше ми писали, що український винищувач МіГ-29 завдав високоточних ударів двома керованими авіабомбами AASM HAMMER по російській позиції під час ротації особового складу.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»