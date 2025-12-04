В окупованому Луганську величезні черги до поліклінік через грип

Фото: Жовта Стрічка

В окупованому Луганську через сезонний сплеск грипу батьки з дітьми з раннього ранку займають довгі черги до поліклінік. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



За даними активістів, окупаційна адміністрація продовжує обіцяти нових лікарів, запровадження електронних черг та постачання хоча б мінімальних партій вакцин. Утім, на практиці цього немає.



Медиків, які ще залишилися в місті, змушують працювати понаднормово, але черги в медзакладах залишаються такими ж масштабними, як і раніше.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»