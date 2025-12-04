Російський БПЛА «Молнія» вибухнув під час запуску

Російський БПЛА «Молнія» втрачає управління відразу після запуску з імпровізованої катапульти й падає вниз, що призводить до вибуху.

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксована позаштатна ситуація під час запуску російського ударного БПЛА «Молнія». На кадрах видно, як безпілотник, вилітаючи з вікна приміщення, де розташовувався штаб операторів, одразу після запуску різко провалюється вниз і вибухає.



Запуск здійснювався з приміщення за допомогою примітивної катапульти, встановленої майже горизонтально. Згідно з попереднім аналізом, саме неправильний кут нахилу напрямної міг призвести до того, що дрон не набрав необхідної підйомної сили та втратив керованість.



Серед інших можливих причин — недостатня початкова швидкість, збій автопілота або неправильна центровка апарата через бойове навантаження.



Оскільки «Молнія» часто використовується російськими загарбниками як ударний дрон-камікадзе, при падінні спрацював підривник, що й спричинило вибух.



Відео демонструє низьку якість підготовки та технічного забезпечення операцій російських операторів БПЛА, які все частіше використовують імпровізовані установки та захаращені приміщення для запусків.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»