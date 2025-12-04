Війська РФ обстріляли Донеччину: шість людей постраждали

Російська армія 4 грудня атакувала низку міст Донеччини — Лиман, Костянтинівку та Рай-Олександрівку. Внаслідок ударів постраждали шестеро людей. Про це передає «Суспільне. Донбас».



Як зазначається, вранці о 09:50 російські війська атакували Лиман. У місті постраждали двоє людей — 59-річна жінка та 63-річний чоловік.



Крім того, росіяни FPV-дроном ударили по Костянтинівці. Двоє людей отримали поранення, у них вогнепальні поранення, мінно-вибухові та черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, контузії та переломи.



У відомстві додали, що об 11:50 російські війська за допомогою FPV-дрону атакували одну з автошляхів поблизу селища Рай-Олександрівка Краматорського району. Чоловік у віці 60 років та його 57-річна дружина отримали осколкові поранення, вибухову травму, садна та різану рану. Вони госпіталізовані.



Також пошкоджено автомобіль.



Раніше ми писали, що вночі 4 грудня російська армія вдарила по селу Новобахметьєво Олександрівської громади.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»