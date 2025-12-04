Дружківська громада після обстрілу на весь день залишилася без світла: у МВА звернулися до жителів з важливим повідомленням

Ілюстрація. «ДТЕК»

Тривають ремонтні роботи на пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури у Дружківській громаді Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



У процесі обстеження спеціалісти виявили серйозніші технічні проблеми, ніж очікувалося. Тому сьогодні подачі електроенергії у громаді не буде. Комунальні служби працюють безперервно, задіяні альтернативні джерела електропостачання для забезпечення подачі тепла до будинків, а також здійснення водопостачання за графіком.



«Окремо звертаємось до жителів з важливим проханням. Не втручайтеся, будь ласка, у роботу системи теплопостачання та не зливайте воду з батарей. Такі дії можуть призвести до серйозних наслідків для всієї мережі. Система опалення – це замкнута гідравлічна мережа, в якій підтримується потрібний тиск. У разі зливу теплоносія в окремих квартирах у трубах утворюються повітряні пробки, падає загальний тиск, стояки розбалансуються, а котли можуть автоматично зупинитися для уникнення аварії. У нинішніх умовах це призведе до повної зупинки роботи котелень, а для їх повторного запуску знадобиться час, додаткові ресурси та стабільне електроживлення», – заявили у МВА.



В адміністрації попередили, що навіть один злив батарей у квартирі може призвести до охолодження цілого стояка, замерзання труб та масштабного колапсу теплопостачання в будинку чи на кількох вулицях.

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу Дружківської громади 4 грудня всі її жителів залишилися без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко