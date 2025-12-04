Міноборони виділило понад 2 млрд гривень на закупівлю дронів та техніки для ЗСУ

Міністерство оборони передало додаткові 2,1 млрд гривень на закупівлю бригадами ЗСУ дронів та іншої необхідної техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence. Про це повідомили впресслужбі обороннго відомства.
Як зазначається, від запуску маркетплейсу Міноборони направило на ці закупівлі майже 6,3 млрд грн.
У Міноборони додали, що DOT-Chain Defence дозволяє підрозділам вибирати саме те, що їм потрібно для виконання завдань, а весь бюрократичний супровід залишається за Агентством оборонних закупівель Міноборони.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
