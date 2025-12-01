У захопленій Макіївці з серпня немає води в кранах: у черзі за водою жінці стало погано

У Макіївці з серпня немає води у кранах: на вулиці Фонтанній у черзі по воду жінці стало погано. Фото: телеграм-канал

В окупованій Макіївці Донецької області від серпня поточного року відсутнє водопостачання. У місті місцеві жителі стоять у черзі за водою, нещодавно стало відомо, що жінці у черзі стало погано. Про це повідомляють ЗМІ.



Як зазначається, інцидент стався на вул. Фонтанній. На місце приїхала швидка допомога.



З серпня у кранах немає води. Люди стоять по 2 години у черзі за водою з однієї бочки на кілька багатоповерхівок.





Раніше «Новини Донбасу» писали про те, що у підконтрольних окупантам медіа з'явилися заголовки: «Російські вчені запропонували революційне вирішення проблеми водопостачання Донбасу!». Йдеться про так звані шахтні води.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»