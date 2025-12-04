Війська Росії вночі завдали удару по підприємству у Донецькій області: виникла масштабна пожежа

Наслідки обстрілу Новобахметьєвого. Фото: ДСНС

Вночі 4 грудня російська армія вдарила по селу Новобахметьєве Олександрівської громади. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Загорівся склад на території місцевого підприємства. Рятувальники локалізували вогонь на площі 750 квадратних метрів. Однак через загрозу повторного обстрілу гасіння пожежі призупинили. Без постраждалих.

Нагадаємо, що у місті Слов'янськ Донецької області завершені аварійно-рятувальні роботи на місці масованого удару по двоповерховому будинку, внаслідок атаки поранені вісім людей.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко