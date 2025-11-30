FPV-дрон атакував Кіровський район Донецька

Українські безпілотники увечері 29 листопада 2025 року атакували Будьонівський та Кіровський райони Донецька. В результаті постраждали двоє мирних жителів — 42-річний чоловік та 49-річна жінка; обох доправили до лікарні.



У Кіровському районі зафіксовано пряме влучання FPV-дрону у двоповерховий багатоквартирний будинок на вулиці Солідарності. Удар пробив зовнішню стіну та частково зруйнував покрівлю. На вулиці П'ятиліток пошкоджено приватний будинок.



У Будьонівському районі уламки збитого безпілотника впали на житлові споруди; масштаб руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, схожий інцидент стався 26 жовтня. У Будьонівському районі дрон пошкодив житловий будинок та спричинив пожежу.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»