Окупанти розширюють межі Луганська. Що відомо

План розширення окупантами Луганська. Фото: «Народна рада ЛНР»

4 грудня «депутати» так званої «Народної ради ЛНР» внесли зміни до «законів», які регулюють питання адміністративно-територіального устрою захопленої Луганської області. Про це стало відомо із заяви «Народної ради ЛНР».



Так, до окупованого міста Луганськ включать ряд територій Лутугинського, Сорокинського, Слов'яносербського та Станично-Луганського районів, у тому числі селище Фабричне та село Розкішне.



За словами так званого «голови комітету з державного будівництва та місцевого самоврядування» цього псевдопарламенту Олександра Крієренка, «законопроєкти» вніс голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.



«У рамках розробки генерального плану Луганська передбачена низка серйозних заходів щодо вдосконалення логістичної, економіко-промислової, туристичної та цивільної інфраструктури. Насамперед йдеться про створення об'їзної автомобільної дороги на півдні, заході та північному заході міста, великого транспортно-логістичного центру у напрямку Лутугиного, масштабного індустріального парку та громадської забудови у напрямку Щастя, розміщення найбільшої рекреаційної зони у північно-західній частині Луганська. Під усі ці цілі ми резервуємо території відповідними поправками», – сказав Крієренко.



Варто зазначити, що подібні об'їзні дороги російські окупанти будують для військової логістики, щоб швидше перекидати техніку та особовий склад на лінію фронту. Також слова про нібито зведення «великого транспортно-логістичного центру» та «масштабного індустріального парку» можуть свідчити про плани росіян збудувати нові військові бази.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко