Очікування та реальність: кому дають ваучери на житло для переселенців
03 грудня 2025, 09:00

З початку грудня українські переселенці почали активно обговорювати новину про нову житлову програму: нібито держава виплатить по 2 мільйони гривень усім, хто втратив житло на окупованих територіях. Ця інформація масово розійшлася медіа та телеграм-канали, давши багатьом внутрішньо переміщеним особам — особливо тим, хто виїхав ще 2014 року — надію на власне житло. Але насправді скористатися програмою зможуть лише окремі категорії переселенців.

Ілюзія масової доступності

У соцмережах поширювалася однакова за змістом новина: держава виділить по 2 млн гривень українцям, які виїхали з окупації, якщо вони не мають іншого житла на підконтрольній території, вони не користувалися попередніми держпрограмами і мають статус ВПО із захоплених регіонів. На перший погляд, може здатися, що програма стосується всіх, хто втратив свої будинки.

Але це не так, і багато переселенців уже встигли розчаруватися.

«Моя мама подзвонила мені і сказала: Ти бачила цю нову програму про 2 мільйони? Потрібно швидко податися!'. Ми виїхали з Донецька ще 2014 року. Вже 11 років винаймаємо житло. А там лишилася двокімнатна квартира. Я почитала про цю програму та пояснила мамі, що нас вона не стосується. Вона дуже засмутилася... Вона дуже боїться, що у Донецьку квартиру визнають безхазяйною», — розповідає Вікторія, переселенка із Донецька.

Зрозуміти емоції таких сімей легко: для сотень тисяч людей, чиї будинки залишилися в окупації, досі немає жодної повноцінної української програми відшкодування втрат. Ті, хто залишив прифронтові, але підконтрольні території, можуть подати заявку до «єВідновлення». Але прифронт в умовах війни — зона мінлива: територія, де сьогодні діє компенсація, завтра може бути окупованою.

Кому справді доступна нова програма

Річ у тім, що йдеться не про нову ініціативу, а про новий компонент  програми «Відновлення», що вже існує. І на першому етапі вона призначена лише для певної категорії.

«Внутрішньо переміщені особи зі статусом учасника бойових дій чи інвалідності, отриманої в результаті участі у бойових діях… Наші юристи перечитали: зараз немає пріоритетності — УБД чи інвалідність розглядатиметься однаково», — зазначає головна координаторка організації «Донбас SOS» Віолетта Артемчук.

Тобто скористатися допомогою зможуть військові-ВПО, які брали участь у бойових діях не лише після 2022 року, а й з 2014-го.

Подати заявку можна буде через додаток «Дія», пізніше також у ЦНАПах або у нотаріусів. Підтверджувати руйнування житла не потрібно: ключовою умовою є статус ВПО.

Розмір допомоги — 2 мільйони гривень у вигляді житлового ваучера.

За словами Віолетти Артемчук, якщо заявку схвалять, то це будуть зарезервовані кошти.

«Житловий ваучер — спеціальний платіжний документ… який формується та зберігається у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій», — додала вона.

Це не гроші на руки, а електронний документ певного номіналу, який можна використовувати для покупки житла або погашення іпотеки.

Коли програма стане доступною для інших категорій переселенців, поки що невідомо. І це важливе питання: військових ВПО в Україні дуже багато.

«Вся ця програма дійсна для всіх ВПО. Просто насамперед — для тих, хто служив і захищав… Вона розширюватиметься, але спочатку має забезпечити тих, хто підпадає під першу категорію», — зазначає Віолетта Артемчук.

Що робити іншим переселенцям

Юристи радять усім переселенцям з окупованих територій подавати заявки до міжнародного реєстру збитків. Саме за цими даними у майбутньому розподілятимуться можливі репарації, якщо Росія буде зобов'язана їх виплачувати. Якщо людина не подасть інформацію зараз, вона ризикує залишитися без компенсації у майбутньому.

Інші публікації

