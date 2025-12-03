У Донецьку та Макіївці зафіксовано масову атаку дронів: понад 50 БПЛА в небі

Увечері, 3 грудня, у Донецьку та Макіївці зафіксовано велику атаку безпілотників, спрямованої у бік Донецько-Макіївської агломерації.



За повідомленнями окупаційних адміністрацій, у повітрі було помічено понад 50 дронів, після чого мешканці чули серію потужних розривів у Кіровському та Петровському районах Донецька.



У Макіївці наголошувалося на активній роботі систем ППО, які намагалися перехоплювати безпілотники. На тлі атаки частина Ворошиловського та Київського районів Донецька залишилася без електропостачання.



Наразі є інформація, що внаслідок атаки БПЛА у Куйбишевському районі Донецька пошкоджено скління на вул. Вугільній у будівлі ДК «Гірник» та в будинку на вулиці Слєпньова. Також пошкоджено скління та господарську споруду в приватному секторі по вул. Містобудівників.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»