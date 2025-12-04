В Україні 5 грудня бути діяти графіки відключення електроенергії

У п'ятницю, 5 грудня, у всіх регіонах України застосовуватимуться графіки відключення світла. Причина введення обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



Як зазначається, для побутових споживачів: з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.



Для промислових споживачів: з 00:00 до 23:59 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності.



Раніше ми писали, що продовжуються ремонтні роботи на пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури у Дружківській громаді Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»