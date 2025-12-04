Росія блокує VPN: ризик повної ізоляції мешканців окупованих регіонів

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
04 грудня 2025, 10:00

Роскомнагляд посилив технічні засоби інтернет-контролю і почав блокувати ще три VPN-протоколи — SOCKS5, VLESS та L2TP. Ці технології активно використовувалися росіянами та жителями окупованих українських територій, щоб оминати російські обмеження та отримувати доступ до незалежних джерел інформації.

За даними джерел російського телеком-ринку, оновлені налаштування дозволяють відстежувати та фільтрувати трафік навіть тих протоколів, які тривалий час вважалися відносно стійкими до блокувань. Особливо це стосується VLESS — одного з найшвидших і найзахищеніших інструментів обходу цензури.

Скарги на масові збої у роботі VPN почали надходити наприкінці листопада з різних регіонів РФ, включаючи Поволжя, Урал та Сибір, пишуть росЗМІ. Насправді це означає, що доступ до VPN погіршується по усій території, де російські оператори контролюють інтернет.

Посилення блокувань VPN посилює інформаційну ізоляцію людей, які живуть в окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Для них VPN — один із небагатьох способів читати українські новини, користуватися українськими сервісами, спілкуватися з родичами без контролю окупаційних структур, отримувати доступ до додатків та сайтів, обмежених РФ.

Нагадаємо, Роскомнагляд почав поетапно обмежувати роботу WhatsApp на території РФ і офіційно допустив його повне блокування.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

