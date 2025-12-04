Шахта «Білозерська» офіційно зупинила свою роботу

З 4 грудня шахта «Білозерська», розташована в місті Білозерська Донецької області, офіційно припинила свою роботу. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.



«Неможливо працювати під постійними обстрілами КАБами, бомбардуванням із дронів, знеструмленнями. Коли шахтарі по 5-10 разів на добу зависають у кліті або залишаються на глибині у знеструмлених виробках, які затоплюються та заварюються», — зазначив він.

