Блокування FaceTime у РФ: Кремль відрізав зв'язок українцям в окупації

Росія заблокувала FaceTime — фірмовий сервіс відеодзвінків від Apple. Відомство заявило, що «за даними правоохоронців», FaceTime використовується для організації «терористичних дій», вербування та шахрайства. На цій підставі сервіс опинився під блокуванням.

Проте, реальні наслідки особливо відчують українці, які продовжують жити на тимчасово окупованих територіях. Для багатьох із них FaceTime залишався чи не єдиним способом безпечно зв'язатися із сім'єю на підконтрольній Україні території. Тепер доступ до зашифрованих відеодзвінків обмежений.

Проблеми із зв'язком через FaceTime спостерігалися ще у вересні 2025 року, але офіційно про блокування тоді не повідомляли. До цього під подібними приводами — «боротьба з шахрайством» — Росія вже закрила можливість дзвінків до WhatsApp та Telegram, обмежила Google Meet, Discord, а мобільні оператори почали відключати інтернет та СМС людям, які повертаються з-за кордону.

Блокування FaceTime стало черговим кроком до повного цифрового контролю: влада прагне перекрити будь-які канали зв'язку, які не можуть прослуховувати або контролювати безпосередньо. Українців на окупованих територіях ще більше ізолює від зовнішнього світу, позбавляючи безпечних способів комунікації з рідними.

FaceTime — вбудований сервіс Apple для відео- та аудіодзвінків між пристроями iPhone, iPad та Mac. Він працює через інтернет і забезпечує захищену передачу даних, що робить його небажаним для російських спецслужб.

Раніше ми писали, що РФ блокує три VPN-протоколи — SOCKS5, VLESS та L2TP. Ці технології активно використовувалися росіянами та жителями окупованих українських територій, щоб оминати російські обмеження та отримувати доступ до незалежних джерел інформації.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»