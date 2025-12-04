Окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні під час пологів

Наслідки обстрілу перинатального центру у Херсоні

Сьогодні російські окупанти прицільно обстріляли перинатальний центр у Херсоні, де в цей момент відбувалися пологи.

«Нове життя могло обірватися в перші ж миті. Але, на щастя, ні пацієнти, ні медики не постраждали», — повідомляють у Херсонській міській військовій адміністрації.

Напад на медичні заклади в умовах війни є грубим порушенням міжнародного права, наголошують у владі міста.







Нагадаємо, після ударів по ТЕЦ Херсон шукає альтернативні варіанти опалення.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»