Окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні під час пологів

Сьогодні російські окупанти прицільно обстріляли перинатальний центр у Херсоні, де в цей момент відбувалися пологи.
«Нове життя могло обірватися в перші ж миті. Але, на щастя, ні пацієнти, ні медики не постраждали», — повідомляють у Херсонській міській військовій адміністрації.
Напад на медичні заклади в умовах війни є грубим порушенням міжнародного права, наголошують у владі міста.
Нагадаємо, після ударів по ТЕЦ Херсон шукає альтернативні варіанти опалення.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
