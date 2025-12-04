МіГ-29 ЗСУ точним ударом HAMMER накрив окупантів під час ротації

Момент прильоту по ЗС РФ.

Український винищувач МіГ-29 завдав високоточних ударів двома керованими авіабомбами AASM HAMMER по російській позиції під час ротації особового складу. Про це повідомили пілоти ЗСУ в блозі «Соняшник».



За словами військових, удар став несподіванкою для підрозділів РФ:



«Ворог не очікував, що його підловлять у момент ротації на укріплених позиціях. Як видно з результатів, десь на половині "розкопок" противник вирішив покинути своїх товаришів і просто втік», — зазначається в повідомленні.

Архів кадрів російсько-української війни WarArchive підтвердив, що вцілілі окупанти розбіглися, залишивши поранених. Удар був завданий південніше села Новокириллівка в Брянській області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»