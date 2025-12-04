Сили оборони атакували хімічне підприємство у Ставропольському краї РФ

ЗСУ атакували завод у Ставропольському краї РФ. Фото: росЗМІ

У ніч проти 4 грудня Сили оборони вразили одне з найбільших хімічних підприємств РФ — «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї Росії. Вражений один із цехів виробництва. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога з потужністю виробництва понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин та виробництва боєприпасів. Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК РФ та виконує функції хімічного хаба в системі технічного забезпечення бойових дій», — йдеться у повідомленні.



На об'єкті зафіксовано пожежу.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці в ніч проти 3 грудня підрозділи Сил оборони України вразили нафтобазу «Дмитрієвська» у Тамбовській області РФ. Об'єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»