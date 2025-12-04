РФ дронами масовано атакувала Краматорськ: багато пошкоджень

Російська армія 4 грудня кілька разів обстріляла прифронтовий Краматорськ. Відомо про пошкодження громадянської інфраструктури. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.
Як зазначається, о 01:53 російський безпілотник вдарив по об'єкту критичної інфраструктури.
За кілька хвилин, о 02:00 БПЛА «Молнія-2» атакував територію освітнього закладу. Пошкоджено заклади освіти та адміністративну будівлю.
О 02:20 росіяни за допомогою БпЛА «Герань-2» обстріляли будівлю магазину на території одного із старостинських округів. Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
У відомстві уточнили, що о 15:20 сталося влучання по відкритій ділянці біля багатоквартирного будинку в одному з мікрорайонів міста. За попередньою інформацією, росіяни застосували ударний БПЛА.
Раніше ми писали, що вранці 4 грудня російські окупанти обстріляли Дружківську громаду на Донеччині.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях