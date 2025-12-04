Оператори ССО знищили групу окупантів в Яровій Донецької області

Окупантів знищили оператори ССО у Яровій. Фото: скриншот

У Яровій Донецької області українські військовослужбовці знищили групу російських загарбників, серед знищених — африканець з позивним «Малік». Про це повідомили у пресслужбі ССО.



«Противник, користуючись складними погодними умовами, просочився до населеного пункту Ярова на Донеччині. Метою ворога була розвідка вогневих позицій та екіпажів БПЛА. Росіяни взяли в полон місцевого жителя, катували його та примушували до співпраці. Під час виконання чергового доручення від ворога його перехопили оператори ССО», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що дві підгрупи провели дорозвідку будівлі, де переховувалися росіяни.



В результаті успішно виконаного завдання знищено трьох військовослужбовців. Один із них виявився африканець із позивним «Маліком». Також було захоплено документи, зброю та радіостанції.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»