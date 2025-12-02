Покровськ не захоплений, але окупанти вже роздають російські паспорти

Покровськ не захоплено, а Росія вже роздає його мешканцям свої паспорти. Угруповання «ДНР» заявило про «евакуацію» приблизно 300 людей із міста. При цьому окупаційна влада називає всіх вивезених виключно «громадянами Російської Федерації», хоча російські паспорти публічно видали лише двом людям.



Одній жінці та її синові Денис Пушилін пообіцяв, що після того, як лінія фронту «відійде далі» від Покровська, місто відновлять, і сім'я зможе повернутись додому. Проте подібні заяви виглядають сумнівно: Курахове, наприклад, знаходиться приблизно за 30 кілометрів від лінії зіткнення, і там, як і в Авдіївці чи Вугледарі, жодного повноцінного відновлення немає.



За фактом людям із Покровська Пушилін може запропонувати хіба що тимчасове житло та нескінченні обіцянки «кращого життя», зате вже з російським паспортом. Видавати документи тим, хто рятується від обстрілу, окупанти готові майже миттєво.

Але тільки не повноцінне житло замість зруйнованого. Мешканці Маріуполя, наприклад, чекають на свої квартири понад три роки — і досі безрезультатно.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»