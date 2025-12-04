DeepState спростував заяви РФ про «захоплення» Вовчанська

Журналісти «Новин Донбасу» звернулися до аналітиків DeepState за оцінкою ситуації на фронті та уточнили, де зараз найважче Силам оборони.



За даними DeepState, на Лиманському напрямку між Ямполем та Лиманом російські сили продовжують інфільтрацію у бік Діброви та Озерного.

«Противник просувається малими групами через ліс, поступово накопичує особовий склад, закріплюється і намагається обійти Лиман у районі Пискунівки — Кривої Руки».

Найнапруженіша ситуація, за словами аналітиків, спостерігається в Гуляйполі. Незважаючи на спроби противника створити видимість «успіхів» через пропагандистські акції із встановленням прапорів, російським силам не дають увійти до міста.



У Покровську російська армія продовжує просування, домагаючись тактичних успіхів у центральних та північних кварталах. Противник прагне вийти до залізничного полотна, щоб відсікти підрозділи оборони, розташовані у Мирнограді.



У Мирнограді ситуація також ускладнюється: у південній частині міста тиск зростає, а на східному напрямку російські сили продовжують стягувати додаткові ресурси. Район Проміня та Московського раніше використовувався противником як майданчик для запуску дронів по місту.



Окремо аналітики прокоментували ситуацію навколо Вовчанська на Харківщині. У DeepState спростували російські заяви про повне захоплення міста: