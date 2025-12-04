Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ЗСУ атакували полігон на захопленій Донеччині: є жертви та поранені
04 грудня 2025, 21:15

ЗСУ атакували полігон на захопленій Донеччині: є жертви та поранені

На тимчасово захопленій частині Донецької області поблизу Докучаєвська українські військовослужбовці вдарили по скупченню живої сили російських окупантів на полігоні. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

«Підтверджено результати ураження зі скупчення живої сили противника на полігоні поблизу Докучаєвська (тимчасово окупована територія Донецької області)», — йдеться у повідомленні.

За підтвердженими даними, втрати росіян склали 60 військовослужбовців убитими та пораненими.

Раніше ми писали, що українські військовослужбовці 4 грудня на території військового аеродрому «Кача» в анексованому Криму вразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Події
Війна
Організації
Генштаб ЗСУ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:15
ЗСУ атакували полігон на захопленій Донеччині: є жертви та поранені
17:18
Окупанти розширюють межі Луганська. Що відомо
16:16
Окупаційна влада повідомила про пошкодження в лікарні Сватове
15:59
«Примари» ГУР знищили винищувач МіГ-29 окупантів в анексованому Криму
15:25
27 газових балонів для Курахового: дорого та небезпечно
13:07
В окупованому Луганську величезні черги до поліклінік через грип
11:33
Блокування FaceTime у РФ: Кремль відрізав зв'язок українцям в окупації
10:00
Росія блокує VPN: ризик повної ізоляції мешканців окупованих регіонів
22:13
У Донецьку та Макіївці зафіксовано масову атаку дронів: понад 50 БПЛА в небі
16:59
Росія почала видавати свої біометричні закордонні паспорти жителям окупованої Донеччини
16:27
ЗСУ знищили три розвідувальні БПЛА в анексованому Криму
11:47
У Сіверськодонецьку за 3,5 роки окупації обміліли два озера: росіяни ігнорували проблему – ОВА
11:27
Суд вирішив розглядати справу про катування в окупації жителів Запорізької області у закритому режимі
10:20
Партизани знайшли нову позицію ППО окупантів у Севастополі
15:54
Покровськ не захоплений, але окупанти вже роздають російські паспорти
14:57
ССО вдарили по важливим цілям армії РФ на Донбасі
16:34
У захопленій Макіївці з серпня немає води в кранах: у черзі за водою жінці стало погано
16:21
Спецоперація в окупованому Бердянську: загинуло п'ять загарбників, ще четверо — у тяжкому стані
16:13
Депортація у вигляді усиновлення. Окупанти вивезли 12 сиріт з Мелітопольського району Запорізької області
11:36
FPV-дрон атакував Кіровський район Донецька
усі новини
08:54
Російська авіація скинула авіабомби на Слов'янську громаду: пошкоджені та зруйновані понад 20 будинків
22:30
Оператори ССО знищили групу окупантів в Яровій Донецької області
21:38
Сили оборони атакували хімічне підприємство у Ставропольському краї РФ
21:15
ЗСУ атакували полігон на захопленій Донеччині: є жертви та поранені
20:58
Шахта «Білозерська» офіційно зупинила свою роботу
19:57
Міноборони виділило понад 2 млрд гривень на закупівлю дронів та техніки для ЗСУ
19:43
Війська РФ обстріляли Донеччину: шість людей постраждали
18:59
В Україні 5 грудня бути діяти графіки відключення електроенергії
17:52
Село Добропілля у Запорізькій області знаходиться під контролем ЗСУ — Генштаб
17:30
РФ дронами масовано атакувала Краматорськ: багато пошкоджень
17:18
Окупанти розширюють межі Луганська. Що відомо
17:09
DeepState спростував заяви РФ про «захоплення» Вовчанська
16:36
Окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні під час пологів
16:16
Окупаційна влада повідомила про пошкодження в лікарні Сватове
16:05
Дружківська громада після обстрілу на весь день залишилася без світла: у МВА звернулися до жителів з важливим повідомленням
15:59
«Примари» ГУР знищили винищувач МіГ-29 окупантів в анексованому Криму
15:30
МіГ-29 ЗСУ точним ударом HAMMER накрив окупантів під час ротації
15:25
27 газових балонів для Курахового: дорого та небезпечно
15:11
Війська Росії вночі завдали удару по підприємству у Донецькій області: виникла масштабна пожежа
15:08
Російський БПЛА «Молнія» вибухнув під час запуску
усі новини
ВІДЕО
Окупантів знищили оператори ССО у Яровій. Фото: скриншот Оператори ССО знищили групу окупантів в Яровій Донецької області
04 грудня, 22:30
Шахта «Білозерська» офіційно зупинила свою роботу Шахта «Білозерська» офіційно зупинила свою роботу
04 грудня, 20:58
У ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення Добропілля у Запорізькій області. Фото: скриншот Село Добропілля у Запорізькій області знаходиться під контролем ЗСУ — Генштаб
04 грудня, 17:52
Наслідки обстрілу перинатального центру у Херсоні Окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні під час пологів
04 грудня, 16:36
«Привиди» ГУР знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму. Фото: скріншот «Примари» ГУР знищили винищувач МіГ-29 окупантів в анексованому Криму
04 грудня, 15:59
Момент прильоту по ЗС РФ. МіГ-29 ЗСУ точним ударом HAMMER накрив окупантів під час ротації
04 грудня, 15:30
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір