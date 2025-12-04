ЗСУ атакували полігон на захопленій Донеччині: є жертви та поранені

На тимчасово захопленій частині Донецької області поблизу Докучаєвська українські військовослужбовці вдарили по скупченню живої сили російських окупантів на полігоні. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Підтверджено результати ураження зі скупчення живої сили противника на полігоні поблизу Докучаєвська (тимчасово окупована територія Донецької області)», — йдеться у повідомленні.



За підтвердженими даними, втрати росіян склали 60 військовослужбовців убитими та пораненими.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці 4 грудня на території військового аеродрому «Кача» в анексованому Криму вразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»