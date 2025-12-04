Окупаційна влада повідомила про пошкодження в лікарні Сватове

Вдень, 4 грудня, у Сватовому Луганської області удар безпілотника по території центральної міської лікарні пошкодив фасад поліклініки: розбито скління, пошкоджено чотири двері та 22 вікна.



За даними окупаційних структур, контузію отримала одна співробітниця медустанови; пацієнти та відвідувачі не постраждали.



Інцидент підтвердили представниця так званого «МОЗ ЛНР» Наталія Пащенко та «пресслужба уряду ЛНР», як передали росЗМІ.

Нагадаємо, увечері, 3 грудня, у Донецьку та Макіївці зафіксовано велику атаку безпілотників, спрямованих у бік Донецько-Макіївської агломерації.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»