27 газових балонів для Курахового: дорого та небезпечно

Газові балони, що використовують для обігріву приміщень. Фото: «Волноваха.Сity»

Окупаційні адміністрації продовжують звітувати про «допомогу» жителям Курахового, яке Росія захопила майже рік тому. Про 27 балонів зі скрапленим газом, доставлених днями, заявив ватажок угрупування «ДНР» Денис Пушилін. Про це пише сайт «Волноваха.Сity».



Як повідомляє видання, пропагандисти рапортують про «гуманітарку» у сусідній окупованій Великій Новосілці, де продукти та хліб роздають людям, які роками живуть без стабільного опалення та води. До повномасштабного вторгнення Курахове було важливим енергетичним вузлом. Місцева ТЕС забезпечувала теплом не лише місто, а й частину району.



Сьогодні станція зруйнована — місто мешкає без централізованого опалення та довгий час без води. Лише восени, через рік після захоплення, окупаційні ресурси почали писати про «спроби» подати воду. Але опалення, як і раніше, залишається на плечах людей — хто як може.



Редакція «Волноваха.Сity» поспілкувалася з евакуйованою сім'єю, яка у 2022—2023 роках намагалася опалювати квартиру газовим балоном під час блекаутів.



«Ми купили балон на 5 літрів, щоб легше було носити на 7 поверх, бо при блекауті ліфт не працює. Купили й нагрівальний елемент — тоді це коштувало близько 7 тисяч гривень. Ми жили у “малосімейці”, кімната 12 квадратів. Заправлятися їздили на автозаправку. Пізніше підрахували вартість: на день нам потрібно було 5 літрів, на місяць — 150 літрів, щоби температура не опускалася нижче 17 градусів. Це приблизно 200 гривень на день плюс доставка балона додому — нехай ще 50 гривень. Разом близько 7 тисяч гривень на місяць. Звісно, ми відмовилися! Централізоване опалення коштувало до півтори тисячі гривень», — розповідає Олександр.



На окупованій частині Волноваського району на опалення діють російські ціни. Якщо порахувати в умовах 2025 року, газ на місцевих АЗС коштує в середньому близько 30 рублів за літр (орієнтовно 15 грн. — ред.). Щоб мінімально обігріти невелику квартиру, потрібно ті ж 150 літрів газу — це приблизно 4500 рублів на місяць.



Централізоване опалення в Кураховому зараз недоступне. Згідно з відкритими даними, тариф на централізоване опалення на окупованій частині Донецької області складає 38,04 рубля за 1 кв. м. Тобто за невелику однокімнатну квартиру ціна могла б становити близько 1000 рублів — якби опалення існувало.



Мешканці також опалюються вугіллям та дровами. Вугілля коштує 11 000 рублів за тонну, і за розрахунками окупаційної адміністрації сім'ї потрібно 3 тонни на сезон — це 33 тисячі рублів, або приблизно 11 тисяч на місяць (близько 5000 грн). Ціна на дрова — 2500 рублів за куб. На місяць потрібно близько 4 кубів — витрати виходять, як і за вугілля.



У виданні «Волноваха.Сity» наголошується: 27 газових балонів — це крапля у морі, яка не вирішує системної проблеми.