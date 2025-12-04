Село Добропілля у Запорізькій області знаходиться під контролем ЗСУ — Генштаб

У ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення Добропілля у Запорізькій області. Фото: скриншот

Російські війська заявили, що буцімто захопили населений пункт Добропілля Запорізької області. Проте до села зайшла диверсійно-розвідувальна група (ДРГ), яка була ліквідована. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Увага! російська пропаганда зараз дуже активно розповсюджує фейки — нібито вони контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області. Інформаційні вкидання окупантів не відповідають дійсності», — йдеться у повідомленні.



У Генштабі уточнили, що російська ДРГ проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. Ця ДРГ знищена, а населений пункт знаходиться під контролем ЗСУ.



Крім того, в ході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено 3 окупанти, а ще два — було знищено трохи пізніше.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»