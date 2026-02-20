Стратегічна мета РФ – захоплення Лимана, щоб розвивати наступ на Слов'янськ та Краматорськ – ЗСУ

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState

На Лиманському напрямку стратегічна мета російської армії – охоплення та витіснення українських військ із самого міста Лиман. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.



За його словами, Лиман є ключовим населеним пунктом, контроль над яким дозволив би окупантам розвивати далі наступ у напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації з північної сторони.



«Через селище Райгородок і далі. Це, звичайно, поставило б у неприємне становище українські сили на Донбасі. І поставило б під загрозу ключову цитадель українських сил на Донбасі – це саме Слов'янсько-Краматорська агломерація, яка у росіян є одним із ключових елементів їхнього плану з контролю усієї Донецької області. Однак станом на зараз у них це, на щастя, не виходить», – зазначив Трегубов.

Нагадаємо, що армія РФ посилює тиск поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, окупанти задіюють резерви.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко