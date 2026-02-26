Росія ракетами та «шахедами» масовано вдарила по Харкову: виникли пожежі, поранені 10 людей

Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС

Вночі 26 лютого російська армія балістичними ракетами та групами безпілотників «Шахед» атакувала Харків. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Удари прийшлися по Київському, Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах міста. Також один з «прильотів» зафіксували по Центральному парку.



Виникли пожежі. Повністю зруйновані два приватні будинки. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, обірвані дроти контактних мереж, перебитий газопровід.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що місто атакували двома балістичними ракетами та 17 «шахедами».



Внаслідок удару поранення отримали 10 людей: чоловіки 49, 53, 53, 72, 79 років та жінки 27, 50, 58, 83, 88 років.



За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти для атаки використовували ракети «Іскандер-М».



У місті також пошкоджені адміністративні будівлі, об'єкти дитячої залізниці та автомобілі.

Нагадаємо, що вночі 24 лютого російські дрони атакували місто Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого виникла пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко