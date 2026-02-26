Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росія ракетами та «шахедами» масовано вдарила по Харкову: виникли пожежі, поранені 10 людей
26 лютого 2026, 09:17

Росія ракетами та «шахедами» масовано вдарила по Харкову: виникли пожежі, поранені 10 людей

Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС

Вночі 26 лютого російська армія балістичними ракетами та групами безпілотників «Шахед» атакувала Харків. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Удари прийшлися по Київському, Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах міста. Також один з «прильотів» зафіксували по Центральному парку.

Виникли пожежі. Повністю зруйновані два приватні будинки. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, обірвані дроти контактних мереж, перебитий газопровід.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що місто атакували двома балістичними ракетами та 17 «шахедами».

Внаслідок удару поранення отримали 10 людей: чоловіки 49, 53, 53, 72, 79 років та жінки 27, 50, 58, 83, 88 років.

За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти для атаки використовували ракети «Іскандер-М».

У місті також пошкоджені адміністративні будівлі, об'єкти дитячої залізниці та автомобілі.

Нагадаємо, що вночі 24 лютого російські дрони атакували місто Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого виникла пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Олег Синєгубов Ігор Терехов
Місця
Харків
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Поранені Обстріл ракети Шахеди
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
12:59
МАГАТЕ погодило перемир’я для ремонту ЗАЕС
11:17
ФСБ затримала луганчанина за «передачу даних про російську армію українським спецслужбам»
11:14
У Донецьку судять чоловіка за кидок СВП в натовп
02:20
Вибухи у Луганську: горить нафтобаза
17:34
Сили оборони знищили РЛС в окупованому Криму
17:14
ЗСУ вдарили по військових об'єктах на окупованих територіях Донеччини та Запорізької області
16:57
Донбас SOS запускає музичний проєкт пам'яті
16:26
На ТОТ Херсонської області фермерам анулюють декларації
16:04
У Маріуполі окупанти залучають школярів до мілітаристських ритуалів
09:17
Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам
21:52
ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Донецькій області
19:11
ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації»
13:13
ССО уразили С-400 та знищили «Панцир-С1» у Криму
09:52
На окупованій Луганщині дітей з семи років вчитимуть стріляти та керувати дронами – ОВА
19:55
На захопленій Луганщині проблеми з інтернетом: окупанти заявили про хакерську атаку на «провайдерів»
18:11
Пасічник заявив про удари по енергетиці окупованої Луганщини: низка населених пунктів без світла
16:58
Жителя Маріуполя засудили до колонії за коментарі у Telegram
16:30
Українські дрони знищили РСЗВ, ракетний комплекс та радіолокаційну станцію окупантів у Криму та Запорізькій області
16:15
Сили оборони вдарили по МТС та ремонтній базі російських солдатів у Запорізькій області
усі новини
17:52
«Шахтар» дізнався суперника в 1/8 Ліги конференцій
17:42
РФ відсувала дедлайни із захоплення Донецької області до десяти разів
17:41
На Донеччині запрацював окремий антидроновий батальйон поліції особливого призначення
17:17
Правозахисники закликали Зеленського ветувати закон про обов'язкову евакуацію
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
16:16
ГУР оприлюднило перехоплення про небажання штурму в армії РФ
16:04
ЗСУ уразили російську систему ППО «Панцир-С1» на «Азовсталі» в окупованому Маріуполі
15:49
З 27 лютого в низці населених пунктів Донеччини діє нова комендантська година
15:11
На Донеччині зруйновано греблю: РФ посилює тиск на Костянтинівку
14:45
Слов'янськ та громада – під масованим обстрілом РФ: понад 10 будинків пошкоджені, є поранена
14:34
У Костянтинівці зафіксували удари фосфором та ФАБ-1500
14:30
У Генштабі підтвердили ураження нафтобази у Луганську: ЗСУ також вдарили по складу ПММ під Маріуполем
13:23
На антидронові сітки додатково виділили 1,6 млрд грн
12:59
МАГАТЕ погодило перемир’я для ремонту ЗАЕС
12:05
Війська Росії атакували енергетику у Донецькій області: частина абонентів без світла
11:55
На Трипільській ТЕС викрили розкрадання понад 50 млн грн — Кравченко
11:36
У Слов'янську через пічне опалення загорівся будинок: загинула жінка
11:17
ФСБ затримала луганчанина за «передачу даних про російську армію українським спецслужбам»
11:14
У Донецьку судять чоловіка за кидок СВП в натовп
10:51
Російська авіація скинула авіабомбу на Добропілля: пошкоджений будинок, є поранена
усі новини
ВІДЕО
Удар по російському ЗРГК «Панцир-С1» на «Азовсталі». Фото: кадр із відео ЗСУ уразили російську систему ППО «Панцир-С1» на «Азовсталі» в окупованому Маріуполі
27 лютого, 16:04
Скидання фосфорних бомб на Костянтинівку. У Костянтинівці зафіксували удари фосфором та ФАБ-1500
27 лютого, 14:34
Фото: Кримський Розслідувач На Трипільській ТЕС викрили розкрадання понад 50 млн грн — Кравченко
27 лютого, 11:55
Лазерне підсвічування російського БПЛА перед атакою. Ан-28 з Minigun ліквідував ударний БПЛА «Герань-2»
27 лютого, 09:29
Наслідки удару по нафтобазі в окупованому Луганську. Фото: соцмережі Атака на окуповану Луганщину: уражені нафтобаза та підстанція, виникли пожежа та проблеми зі світлом
27 лютого, 09:27
Наслідки обстрілу Бєлгорода. Ракетний удар по Бєлгороду: частковий блекаут
27 лютого, 07:37
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір