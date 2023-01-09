Купить генератор и «Старлинк» в Польше: квест, риск или оптимальное решение?

Покупка «Старлинка» и генератора в Польше. Коллаж: OLX, Новости Донбасса

Как приобрести генератор и «Старлинк» в Польше и не встретить мошенников — ключевой вопрос. Но не менее важно и то, как их отправить в Украину. Если у вас в Польше нет друзей или знакомых, отправка генераторов и «Старлинков» превращается в увлекательный волнующий долгожданный квест. Однако варианты существуют. И о них — в этом материале.

Покупка и транспортировка « старлинков »

Казалось бы все просто. На официальном сайте starlink.com спутниковые системы доступны. На момент написания статьи их стоимость в Польше составляет 2200 злотых (практически равна эквиваленту 500 долларов по курсу 4.38 злотого к доллару). Далее сервис «Новой почты» прописывает инструкцию, как именно это оборудование можно заказать на склад в Польше, а оттуда — в Украину. Компания декларирует, что это можно сделать дистанционно и получить оборудование уже в течение 7-14 дней.



Меньше с тем, многие транспортируют «Старлинки» через друзей и знакомых. Но надо понимать, что это приобретение услуги, поэтому нужно привязывать украинскую банковскую карту, с которой будут сниматься ежемесячные платежи. Поэтому регистрировать все сразу нужно на конечного заказчика в Украине. Но лучше заказывать по адресу в Польше. Как рассказывают волонтеры, оборудование сюда приходит в течение недели, если же заказывать сразу в Украине — это может занять месяц и больше. В Польше «Старлинк» следует сразу активировать и выбрать пакет для путешественников, чтобы услуга действовала на территории Украины. На границе за «Старлинк», если он не предназначен для военных нужд, придется уплатить пошлину.

Тонкости приобретения генераторов в Польше

Купить генератор в Польше можно на различных сервисах— и значительно дешевле чем в Украине. Несколько из самых популярных сайтов: allegro.pl, mediaexpert.pl, geneo.pl, castorama.pl, mediamarkt.pl, amazon.pl. Волонтеры утверждают, что в зависимости от продавца, можно даже непосредственно найти с доставкой в Украину (я пересмотрела достаточно большое количество предложений на сайте allegro.pl, одном из самых популярных здесь, но повсюду освещалась доставка только в пределах Польши — ред.).



Как искать на этих и других сервисах в Польше? Ключевые слова поиска: «agregat prądotwórczy» или «generator prądu». Я, например, обнаружила недорогой инверторный генератор на 3,3 кВт максимальной мощности. Он стоит 2600 злотых и весит 30,5 кг.



Начинаю узнавать, как отправить его в Украину. Оказывается, что для этого в большинстве случаев нужно, чтобы кто-то физически, на месте в Польше, контролировал процесс. Например, вы договариваетесь с одним из перевозчиков, что ваш багаж транспортируют автобусом (кстати, эта услуга может стоить почти вдвое дороже билета на перевозку пассажира от Варшавы до Киева — до 2500 грн), но до самого автобуса эти 30 кг кто-то должен привезти. Неизвестно, как будут разворачиваться события на таможне, ведь перевозчик не берет на себя риски, не несет ответственности.



Обращаюсь к нескольким почтовым сервисам в Польше. Практически все они уверяют, что можно напрямую заказать доставку генератора от продавца в их отделение в Польше, то есть вам не придется самостоятельно его возить. Но на момент доставки агрегата в отделение вы как заказчик должны приехать, принять его и заполнить декларацию на товар. В режиме он-лайн это сделать нельзя. Должны просить друзей, волонтеров, знакомых сделать это за вас, если вы покупаете генератор, находясь в Украине. Такая доставка обойдется значительно дешевле, чем автобусным перевозчиком. Стоимость рассчитывается следующим образом: 5 злотых за 1 кг веса генератора весом более 30 кг. Если прибор весит менее 30 кг, его перевозка может стоить даже только 70 злотых. Мой генератор, который я присматривалась, не подпадает под эти параметры — и лишние 500 грамм его веса мне стоили бы дополнительных 80 злотых (в общей сложности 150 злотых). Важное уточнение: если генератор стоит более 4500 злотых (т.е. более 1000 долларов), придется заплатить дополнительно таможенную пошлину в размере 70 злотых. Об этом мне рассказали в «Новой почте».



Покупка через посредников

Если у вас нет никого в Польше, можно обратиться в одну из компаний, фактически выполняющих посредническую функцию между той же НП и клиентом в Украине. Например, я позвонила компании Ivankom, по польскому номеру мне сразу ответил оператор по-украински. По его словам, я могу вообще не приходить в их офис, а сразу онлайн заказать доставку от продавца к этой компании в Варшаве и дальше в Украину. При этом перевозка моего условного генератора стоила бы: 3 злотых за каждый килограмм веса плюс 10% его стоимости, то есть всего 350 злотых. Что интересно, на украинской территории посылку уже можно будет отслеживать по номеру НП.



Многие договариваются о перевозке генератора или «Старлинка» через польскую границу, а там уже знакомые друзья или волонтеры отправляют оборудование одним из украинских перевозчиков непосредственно к получателю. Я лично так отправляла прибор, который почтовый оператор вообще отказался взять из-за того, что его стоимость превышала 150 евро.



На границе, действительно, бывают разные ситуации. Отправляя генератор официально почтовым перевозчиком, вы должны понимать, что груз на таможне будет стоять от 5 дней. Ключевое здесь слово «от». А если вы сами везете прибор менее 50 кг и до 5 кВт, то вроде бы и не должны платить дополнительные средства, но фактически могут быть варианты, признаются волонтеры.



Как не попасть на крючок мошенника?

Несколько слов о том, как не попасть в передрягу с мошенничеством. Более безопасно и надежно покупать такой дорогой товар как генератор или «Старлинк» на официальных торговых площадках. Те объявления, которые иногда появляются в соцсетях о срочной продаже в Варшаве новенького генератора чуть дешевле его реальной стоимости, не просто так вызывают гневные реакции и комментарии пользователей. Подобная ситуация со слишком привлекательными объявлениями на OLX от частных лиц. Обычно мошеннические схемы построены на ажиотаже (ой, срочно нужно продать) и выгоде (очень дешево, потому что нам нужно что-то другое приобрести). Однако и покупая генератор у фирмы тоже стоит обратить внимание, как давно она существует, какие отзывы о ней и товаре, если на торговой площадке видно, то количество проданных единиц этого товара также является информативным.



Подводя итог, оптимальный вариант такой ценной покупки: официальный заказ у надежного продавца на популярных торговых онлайн-сервисах, отбор в пункте перевозчика кем-то из знакомых или друзей и последующее отправление в Украину через официальный сервис, осуществляющий такие перевозки или доставка кем-то из знакомых собственным транспортом. Тогда действительно есть возможность сэкономить немалую сумму и минимизировать риски.



Материал подготовлен с помощью MediaPort Warsaw, хаба для украинских журналистов в Польше, и при поддержке международной инициативы Media Lifeline Ukraine.