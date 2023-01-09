Купити генератор та «Старлінк» у Польщі: Квест, ризик чи оптимальне рішення?

Покупка «Старлінка» та генератора в Польщі. Колаж: OLX, Новини Донбасу

Як придбати генератор та «Старлінк» у Польщі та не натрапити на шахраїв — ключове питання. Але не менш важливо й те, як їх відправити до України. Якщо у вас в Польщі немає друзів чи знайомих, відправка генераторів та «Старлінків» перетворюється на захопливий хвилюючий довгоочікуваний квест. Проте, варіанти існують. І про них — у цьому матеріалі.



Купівля та транспортування « старлінків »

Здавалося би все просто. На офіційному сайті starlink.com супутникові системи є доступними. На момент написання статті їхня вартість у Польщі становить 2200 злотих (практично дорівнює еквіваленту у 500 доларів за курсом 4.38 злотого до долара). Далі сервіс «Нової пошти» прописує інструкцію, як саме це обладнання можна замовити на склад у Польщі, а звідти — до України. Компанія декларує, що це можна зробити дистанційно та отримати обладнання вже протягом 7-14 днів.



Менше з тим, багато хто транспортує «Старлінки» через друзів та знайомих. Але треба розуміти, що це придбання послуги, тому одразу треба прив’язувати українську банківську карту, з якої зніматимуться щомісячні платежі. Тому реєструвати все одразу треба на кінцевого замовника в Україні. Але краще замовляти на адресу в Польщі. Як розповідають волонтери, обладнання сюди приходить протягом тижня, якщо ж замовляти одразу в Україну — це може тривати місяць і більше. У Польщі «Старлінк» варто одразу активувати та обрати пакет для подорожуючих, щоб послуга діяла на території України. На кордоні за «Старлінк», якщо він не призначений для потреб військових, доведеться сплатити мито.

Тонкощі придбання генераторів у Польщі

Придбати генератор у Польщі можна на різноманітних сервісах — і значно дешевше ніж в Україні.Декілька з найпопулярніших сайтів: allegro.pl, mediaexpert.pl, geneo.pl, castorama.pl, mediamarkt.pl, amazon.pl. Волонтери стверджують, що в залежності від продавця, можна навіть безпосередньо знайти із доставкою до України (я передивилась досить велику кількість пропозицій на сайті allegro.pl, одному з найпопулярніших тут, але всюди висвітлювалась доставка лише в межах Польщі — ред.).



Як шукати на цих та інших сервісах у Польщі? Ключові слова пошуку: «agregat prądotwórczy» або «generator prądu». Я, наприклад, знайшла недорогий інверторний генератор на 3,3 кВт максимальної потужності. Він коштує 2600 злотих та важить 30,5 кг.



Починаю дізнаватись, як відправити його до України. Виявляється, що для цього у більшості випадків треба, щоб хтось фізично, на місці в Польщі, контролював процес. Наприклад, ви домовляєтесь з одним із перевізників, що ваш багаж транспортують автобусом (до речі, ця послуга може коштувати майже вдвічі дорожче квитка на перевезення пасажира від Варшави до Києва — аж до 2500 грн), але до самого автобусу ці 30 кг хтось же має привезти. Невідомо, як розгортатимуться події на митниці, адже перевізник не бере на себе ризики, не несе відповідальності.



Звертаюсь до кількох поштових сервісів у Польщі. Практично всі вони запевняють, що можна безпосередньо замовити доставку генератора від продавця до їхнього відділення у Польщі, тобто вам не доведеться самостійно його возити. Але на момент доставки агрегату до відділення ви як замовник маєте приїхати, прийняти його і заповнити декларацію на товар. В режимі онлайн це зробити не можна. Маєте просити друзів, волонтерів, знайомих зробити це за вас, якщо ви купуєте генератор, перебуваючи в Україні. Така доставка обійдеться суттєво дешевше, ніж автобусним перевізником. Вартість розраховується таким чином: 5 злотих за 1 кг ваги генератора, який важить понад 30 кг. Якщо прибор важить менше 30 кг, то його перевезення може коштувати навіть тільки 70 злотих. Мій генератор, який я придивлялась, не підпадає під ці параметри — і зайві 500 грам його ваги мені би коштували додаткових 80 злотих (загалом 150 злотих). Важливе уточнення: якщо генератор коштує понад 4500 злотих (тобто більше 1000 доларів), доведеться заплатити додатково митний збір у розмірі 70 злотих. Про це мені розповіли у «Новій пошті».

Купівля через посередників

Якщо у вас немає нікого у Польщі, можна звернутись до однієї з компаній, які фактично виконують посередницьку функцію між тою ж НП та клієнтом в Україні. Наприклад, я зателефонувала компанії Ivankom, за польським номером мені одразу відповів оператор українською. За його словами, я можу взагалі не приходити до їхнього офісу, а одразу онлайн замовити доставку від продавця до цієї компанії в Варшаві й далі до України. При цьому перевезення мого умовного генератора коштувало би: 3 злотих за кожен кілограм ваги плюс 10% його вартості, тобто загалом 350 злотих. Що цікаво, на українській території посилку вже можна буде відслідковувати за номером НП.



Багато хто домовляється про перевезення генератора чи «Старлінка» через польський кордон, а там вже знайомі чи друзі, чи волонтери відправляють обладнання одним із українських перевізників безпосередньо до отримувача. Я особисто так відправляла прилад, який поштовий оператор взагалі відмовився взяти через те, що його вартість перевищувала 150 євро.



На кордоні, дійсно, бувають різні ситуації. Відправляючи генератор офіційно поштовим перевізником, ви мусите розуміти, що вантаж на митниці стоятиме від 5 днів. Ключове тут слово «від». А якщо ви самі везете прилад менше 50 кг і до 5 кВт, то ніби й не мусите платити додаткові кошти, але фактично можуть бути варіанти, зізнаються волонтери.



Як не потрапити на гачок шахрая?

Кілька слів про те, як не потрапити у халепу з шахрайством. Безпечніше і надійніше купувати такий дорогий товар як генератор чи «Старлінк» на офіційних торгових майданчиках. Ті оголошення, які час від часу зʼявляються в соцмережах про терміновий продаж у Варшаві новенького генератора трохи дешевше від його реальної вартості, не просто так викликають гнівні вподобайки та коментарі користувачів. Подібна ж ситуація з надто привабливими оголошеннями на OLX від приватних осіб. Зазвичай, шахрайські схеми побудовані на ажіотажі (ой, терміново треба продати) та вигоді (дуже дешево, бо нам треба щось інше придбати). Проте й купуючи генератор у фірми теж варто звернути увагу, як давно вона існує, які відгуки про неї та про товар, якщо на торговому майданчику видно, то кількість проданих одиниць цього товару також є інформативною.



Підсумовуючи, оптимальний варіант такої коштовної покупки: офіційне замовлення у надійного продавця на популярних торговельних онлайн-сервісах, відбір у пункті перевізника кимось із знайомих чи друзів та подальше відправлення в Україну через офіційний сервіс, що здійснює такі перевезення, або доставка кимось зі знайомих власним транспортом. Тоді, дійсно, є можливість заощадити чималу суму і мінімізувати ризики.



Матеріал підготовлений за допомоги MediaPort Warsaw, хабу для українських журналістів у Польщі, та за підтримки міжнародної ініціативи Media Lifeline Ukraine.

