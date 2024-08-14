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Операция ВСУ в Курской области: что говорят в Украине, России и США

Олег Шевченко
14 августа 2024, 16:35

Операция ВСУ в Курской области: что говорят в Украине, России и США

Продвижение ВСУ в Курской области. Фото: Telegram Продвижение ВСУ в Курской области. Фото: Telegram

В отчете Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI) специалисты отметили, что ключевыми препятствиями контрнаступления Украины в 2023 году были нехватка техники и вооружения, распределение опытных солдат, расчет, что россияне убегут, как годом ранее.

В 2024 году Сенат США проголосовал за выделение помощи Украине, а летом началась передача Украине истребителей F-16, которые призваны усилить оборону воздушного пространства нашего государства.

ВСУ неожиданно зашли в Курскую область

И когда российская армия сконцентрировала основной удар в Донецкой области, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия, вероятно, скоро начнет новую атаку к северу от Харькова, в Сумской области.

Для украинского общества подобное заявление стало очередным вызовом, потому что казалось лишь недавно Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию в приграничных с РФ районах Харьковской области, а теперь необходимо готовиться к обороне на дополнительном участке фронта на Сумщине.

Продвижение ВСУ в Курской области. Фото: телеграмм

Однако Вооруженные Силы Украины неожиданно инициировали наступление в Курской области, а позже появилась информация, что ВСУ ко всему вдобавок еще хотят и расширить плацдарм в Курской области.

Продвижение украинской армии в РФ сопровождается ударами по авиабазам России

После первой недели продвижения украинских войск, издание Politico отметило, что ВСУ продолжили вторжение на российскую территорию, нанеся удар по авиабазам, обрушив шквал ракет и беспилотников на Курск и введя чрезвычайное положение во всей Белгородской области.

Министерство обороны России сообщило в среду утром, что десятки украинских беспилотников были сбиты на юго-западе страны над Курской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Ростовской и Нижегородской областями.

По мнению журналистов Politico, Украина, судя по всему, нацелилась на российские авиабазы. Под удар в Нижегородской области, где находится авиабаза «Саваслейка» и размещены самолеты, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

По сообщениям местных и украинских СМИ, авиабазу атаковали несколько беспилотников. Сообщается, что удар был нанесен по авиационному центру в Борисоглебске Воронежской области. Военные блогеры РФ, выступающие за войну, заявили, что за ночь были нанесены удары как минимум по трем российским авиабазам. Также на прошлой неделе Украина нанесла удар по российской авиабазе в Липецке.

Кремль не признает захваченные ВСУ территории

В свою очередь, Москва заявила, что ее войска остановили продвижение Украины в Курской области и оттесняют ее назад, однако некоторые российские военные блогеры и Киев сообщают противоречивые сведения. Politico ссылаясь на заявления властей Украины добавляет, что теперь ВСУ контролируют не менее 74 населенных пунктов только в Курской области.



Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подтвердил, что сотни российских военнослужащих уже сдались силам обороны, пополнив «обменный фонд» военнопленных.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеоролике, опубликованном в Telegram в среду, заявил, что ситуация остается «крайне сложной и напряженной» на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны украинских войск.

Он сообщил, что за ночь было эвакуировано больше людей, и что он объявил чрезвычайное положение на всей территории области, добавив, что власти планируют запросить введение чрезвычайного положения на федеральном уровне.

Алексей Смирнов, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, сообщил в Telegram в конце вторника, что отряд добровольцев работает над эвакуацией людей из районов, подвергшихся нападению, добавив, что в течение последней недели после неожиданного вторжения Украины «они работают под обстрелами, практически без сна и отдыха». По словам губернатора, над Курском были уничтожены четыре украинские ракеты.

Россия отвела часть войск с юга Украины назад на свою территорию для обороны Курской области. Об этом изданию Politico заявил во вторник Дмитрий Лыховий, офицер и спикер Управления по связям с общественностью ВСУ.

Позиция США

Президент США Джо Байден затронул тему вторжения в РФ, заявив журналистам, что эта операция «создает реальную дилемму» для российского лидера Владимира Путина. Он добавил, что его команда находится в «постоянном контакте» с украинскими официальными лицами.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью миллиардеру Илону Маску на платформе Х также подняли вопрос войны России против Украины. Он заявил, что РФ не начала бы широкомасштабное вторжение, если бы не Байден.

Маск это заявление не опроверг и отметил, что Трамп высказал «замечательную мысль». По словам политика, именно когда он ушел с поста президента, Россия начала формировать большую армию на границе с Украиной.

«Я думал, что Путин это делает для переговоров — потому что он хороший переговорщик. А потом Байден начал говорить глупые вещи — например, он сказал, что Украина может быть в НАТО. А сколько существовало НАТО, Россия всегда говорила, что она бы на это не согласилась», — заявил Трамп и добавил, что у Байдена, который делал такие заявления, «очень низкий IQ».

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прибыл в Киев, поддержал операцию на Курщине и призвал над**ть Путину задницу.

«Что я думаю о Курской области? Это смело, блестяще, просто красиво. Продолжайте в том же духе», — добавил Грэм.

И пока западные партнеры Украины молча наблюдают за развитием ситуации на территории России, ВСУ со своей стороны подвозят гуманитарную помощь жителям Суджи и продвигаются далее в соседней с Сумской областью участке РФ.

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