Операція ЗСУ в Курській області: що говорять в Україні, Росії та США

Просування ЗСУ у Курській області. Фото: Telegram

У звіті Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (Royal United Services Institute, RUSI) фахівці зазначили, що ключовими перешкодами контрнаступу України у 2023 році були нестача техніки та озброєння, розподіл досвідчених солдатів, розрахунок, що росіяни втечуть, як роком раніше.



А вже у 2024 році Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні, а влітку розпочалася передача Україні винищувачів F-16, які покликані посилити оборону повітряного простору нашої держави.

ЗСУ несподівано зайшли до Курської області

І коли російська армія сконцентрувала основний удар у Донецькій області, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія, ймовірно, незабаром розпочне нову атаку на північ від Харкова, в Сумській області.



Для українського суспільства подібна заява стала черговим викликом, бо здавалося лише нещодавно Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію у прикордонних з РФ районах Харківської області, а тепер необхідно готуватися до оборони на додатковій ділянці фронту на Сумщині.

Просування ЗСУ у Курській області. Фото: телеграм

Проте Збройні Сили України несподівано ініціювали наступ у Курській області, а пізніше з'явилася інформація, що ЗСУ до всього ще хочуть і розширити плацдарм там.

Просування української армії у РФ супроводжується ударами по авіабазах Росії

Після першого тижня просування українських військ, видання Politico зазначило, що ЗСУ продовжили вторгнення на російську територію, завдавши удару по авіабазах, обрушивши шквал ракет і безпілотників на Курськ і ввівши надзвичайний стан у всій Бєлгородській області.



Міністерство оборони Росії повідомило в середу вранці, що десятки українських безпілотників було збито на південному заході країни над Курською, Бєлгородською, Воронезькою, Волгоградською, Брянською, Орловською, Ростовською та Нижегородською областями.



На думку журналістів Politico, Україна, зважаючи на все, націлилася на російські авіабази. Під удар у Нижегородській області, де знаходиться авіабаза «Саваслейка» та розміщені літаки, оснащені гіперзвуковими ракетами «Кинжал».



За повідомленнями місцевих та українських ЗМІ, авіабазу атакували кілька безпілотників. Повідомляється, що удару було завдано по авіаційному центру в Борисоглібську Воронезькій області. Військові блогери РФ, які виступають за війну, заявили, що за ніч було завдано ударів як мінімум по трьох російських авіабазах. Також минулого тижня Україна завдала удару по російській авіабазі в Липецьку.

Кремль не визнає захоплені ЗСУ території

Своєю чергою Москва заявила, що її війська зупинили просування України в Курській області та відтісняють її сили назад, проте деякі російські військові блогери та Київ повідомляють суперечливі відомості. Politico посилаючись на заяви влади України додає, що наразі ЗСУ контролюють не менше 74 населених пунктів лише у Курській області.







Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні підтвердив, що сотні російських військовослужбовців уже здалися силам оборони, поповнивши «обмінний фонд» військовополонених.



Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у відеоролику, опублікованому в Telegram у середу, заявив, що ситуація залишається «вкрай складною і напруженою» на тлі безперервних обстрілів з боку українських військ.



Він повідомив, що за ніч було евакуйовано більше людей, і що він оголосив надзвичайний стан на всій території області, додавши, що влада планує введення надзвичайного стану на федеральному рівні.



Олексій Смирнов, тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області також повідомив у Telegram у вівторок, що загін добровольців працює над евакуацією людей з районів, які зазнали нападу, додавши, що протягом останнього тижня після несподіваного вторгнення України «вони працюють під обстрілами практично без сну та відпочинку». За словами губернатора, над Курськом було знищено чотири українські ракети.



Росія відвела частину військ із півдня України назад на свою територію для оборони Курської області. Про це виданню Politico заявив у вівторок Дмитро Лиховій, офіцер та речник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ.

Позиція США

Президент США Джо Байден торкнувся теми вторгнення у РФ, заявивши журналістам, що ця операція «створює реальну дилему» для російського лідера Володимира Путіна. Він додав, що його команда перебуває у «постійному контакті» з українськими офіційними особами.



Кандидат у президенти США Дональд Трамп в інтерв'ю мільярдеру Ілону Маску на платформі Х також порушили питання війни Росії проти України. Він заявив, що РФ не розпочала б широкомасштабне вторгнення, якби не Байден.



Маск цю заяву не спростував і зазначив, що Трамп висловив «чудову думку». За словами політика, саме коли він залишив посаду президента, Росія почала формувати велику армію на кордоні з Україною.



«Я думав, що Путін це робить для переговорів, бо він хороший перемовник. А потім Байден почав говорити дурні речі, наприклад, він сказав, що Україна може бути в НАТО. А скільки існувало НАТО, Росія завжди говорила, що вона на це не погодилася б», — заявив Трамп і додав, що у Байдена, який робив такі заяви, «дуже низький IQ».



Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем прибувши до Києва, підтримав операцію на Курщині й закликав над**ти Путіну дупу.



«Що я думаю про Курську область? Це сміливо, блискуче, просто гарно. Продовжуйте так само», — додав Грем.



І доки західні партнери України мовчки спостерігають за розвитком ситуації на території Росії, ЗСУ зі свого боку підвозять гуманітарну допомогу мешканцям Суджі та просуваються далі в сусідній із Сумською ділянкою РФ.