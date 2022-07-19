Депутати звільнили Венедиктову від виконання обов'язків генпрокурора

Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедиктової на посаді генерального прокурора України. Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



Зазначається, що пропозицію Зеленського звільнити Венедиктову підтримали 264 народні депутати.

«Вона (Венедиктова – ред.) була присутня на засіданні. Звільнення сталося із обговоренням. Як і на Комітеті, гучних заяв чи звинувачень не було», - повідомив Железняк.



Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в той же час нагадав, що Ірина Венедиктова у команді Президента Володимира Зеленського з перших днів і заявив, що залишається у ній.



«Її (Венедиктової – ред.) досвід послужить державі на новому місці, що вимагає посилення професійними менеджерами та юристами. Чекаємо на новини про кадрові призначення на дипломатичному фронті і дякуємо за роботу», - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, 17 липня ми повідомляли, що Президент Володимир Зеленський усунув Ірину Венедиктову з посади генпрокурора і призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора.







