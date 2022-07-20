Под признаки по закону об олигархах подпадают 86 человек — СНБО

В Украине под признаки, определенные законом «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», подпадают почти 90 человек. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



«В настоящее время под проверку соответствия критериям, определенным законом, могут подпадать около 86 человек», — заявил Данилов.



Напомним, закон введен в действие 7 мая.