Коломойського, Рабіновича та Корбана можуть позбавити українського громадянства — ЗМІ

В Офісі президента України готуються до підписання укази щодо позбавлення громадянства кількох впливових політиків. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, у ОП та партії «Слуга народу».



Зазначається, що українського громадянства, зокрема, можуть позбавити українського бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої у березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та нинішнього голову територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.



Офіційного підтвердження інформації, що укази про позбавлення громадянства цих осіб уже підписано, наразі немає.



Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що під перевірку відповідності критеріям, визначеним законом про олігархів, може підпадати близько 86 осіб. Імен він не назвав.