Коломойського, Рабіновича та Корбана можуть позбавити українського громадянства — ЗМІ

20 липня 2022, 22:39

Коломойського, Рабіновича та Корбана можуть позбавити українського громадянства — ЗМІ

В Офісі президента України готуються до підписання укази щодо позбавлення громадянства кількох впливових політиків. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, у ОП та партії «Слуга народу».

Зазначається, що українського громадянства, зокрема, можуть позбавити українського бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої у березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та нинішнього голову територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.

Офіційного підтвердження інформації, що укази про позбавлення громадянства цих осіб уже підписано, наразі немає.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що під перевірку відповідності критеріям, визначеним законом про олігархів, може підпадати близько 86 осіб. Імен він не назвав.

Читайте також:

Підприємства Ахметова, Коломойського та Пінчука нагромадили мільярдні борги за електроенергію — «Схеми»

Ще за темою

Люди
Ігор Коломойський Вадим Рабінович
Інше
українське громадянство

Другие публикации

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:25
РФ шантажує Україну зерном та хоче захопити трасу, щоб піти на Слов'янськ. Дайджет НД за день ►
19:58
Зібралося близько 800 машин: Окупанти перекрили дорогу на Запоріжжя
18:05
«ДНР»: На заході Донецька виявлено ще одного загиблого
16:44
З окупованої території успішно евакуювали військового — ГУР
16:31
Понад 5 тисяч дітей депортовано до РФ та на окуповані російськими військами території - омбудсмен
16:09
Путін заявив, що на відновлення «ДНР» та «ЛНР» підуть роки
16:06
Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Запорізької АЕС
14:51
У Херсонській області армією РФ спалено 230 гектарів полів із пшеницею за останні дні
13:53
Російські окупанти намагаються запустити зерновий термінал у порту Маріуполя – радник мера
10:52
ЗСУ другий день поспіль обстрілюють Антонівський міст у Херсоні. Він важливий для армії РФ
09:54
«ДНР»: Від обстрілів загинув мирний житель, четверо поранені
00:31
Обстріли Краматорська та Слов'янська. Понад 10 тисяч маріупольців на фільтрації. Дайджест НД за день ►
21:58
«ДНР» заявила про пошкодження будинків та одного загиблого мирного мешканця внаслідок обстрілів
18:08
Окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції – «Енергоатом»
16:01
Під контролем України два населені пункти Луганщини. Ідуть запеклі бої - Гайдай
Всі новини
23:28
Війна на виснаження: У США вважають, що Донбас не втрачений для України
23:25
РФ шантажує Україну зерном та хоче захопити трасу, щоб піти на Слов'янськ. Дайджет НД за день ►
22:39
Коломойського, Рабіновича та Корбана можуть позбавити українського громадянства — ЗМІ
21:57
Зеленський: Назва HIMARS стала майже рідною, далі будуть ефективні системи ППО
21:24
Вижити у війну: Як у Дружківці готуються до зими та можливої окупації
20:36
На Харківщині зросла кількість постраждалих від російських обстрілів
19:58
Зібралося близько 800 машин: Окупанти перекрили дорогу на Запоріжжя
19:36
Під Бахмутом і на підступах до Вуглегірської ТЕС тривають бої — Генштаб ЗСУ
18:59
Росія хоче крові: Кулеба — про заяву Лаврова щодо «нової географії» війни в Україні
18:05
«ДНР»: На заході Донецька виявлено ще одного загиблого
17:51
Глава Пентагону: Війна в Україні перебуває на критичному етапі
17:35
Посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії
17:22
Розвідка встановила маршрут вивезення росіянами краденого українського зерна
17:07
СБУ розслідує понад 800 проваджень за фактами колабораціонізму
17:00
Під ознаки згідно із законом про олігархів підпадають 86 осіб — РНБО
Всі новини
ВІДЕО
РФ шантажує Україну зерном та хоче захопити трасу, щоб піти на Слов'янськ. Дайджет НД за день ►
20 липня, 23:25
Вижити у війну: Як у Дружківці готуються до зими та можливої окупації
20 липня, 21:24
Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Запорізької АЕС
20 липня, 16:06

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти